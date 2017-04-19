В Белгороде:

Анна Кузнецова: Треть россиян поддерживает ограничение доступа детей к интернету

15:07
19 Апреля 2017
130
0

В Белгороде проходит 14-й съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России.

По просьбе журналистов федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала депутатскую инициативу по ограничению доступа детей к интернету.

Она заявила, в частности, что по данным опросов, треть россиян поддерживает идею ограничить доступ детей в интернет. Тем не менее меры противодействия негативному влиянию сети на детей должны быть более масштабными.

Мы разработали «дорожную карту», сегодня она будет предложена для обсуждения. Основной принцип, которому мы следуем – нужно вводить не только ограничительные меры, следует говорить об альтернативном контенте. О том, что же мы предложим взамен.

Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте России по правам ребёнка

Как отметила детский омбудсмен, важно занять маленьких россиян чем-то позитивным и полезным.

Суицидальная тема лишь обнаружила ту слабую зону, тот шлюз, через который может прийти иная негативная информация. Нужно решать проблему в принципе – например, через доступное дополнительное образование. Мы вчера посетили «Кванториум». Это тоже интернет. Дети создают программы, разрабатывают интересы, которые помогли им найти педагоги. Запретить – это слишком просто.

Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте России по правам ребёнка

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

17347
Белгородский завод обанкротился, задолжав 2,3 миллиарда рублей
14050
Новая маршрутная сеть общественного транспорта создана в Белгороде
11350
На Белгородскую область надвигаются снег, метель и штормовой ветер
10401
Тело мужчины обнаружено ночью около многоэтажки в Белгороде
9846
Новый рельсовый автобус стал курсировать по пригородному маршруту в Белгородской области
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика