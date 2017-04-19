Анна Кузнецова: Треть россиян поддерживает ограничение доступа детей к интернету

15:07

В Белгороде проходит 14-й съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России.

По просьбе журналистов федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала депутатскую инициативу по ограничению доступа детей к интернету.

Она заявила, в частности, что по данным опросов, треть россиян поддерживает идею ограничить доступ детей в интернет. Тем не менее меры противодействия негативному влиянию сети на детей должны быть более масштабными.

Мы разработали «дорожную карту», сегодня она будет предложена для обсуждения. Основной принцип, которому мы следуем – нужно вводить не только ограничительные меры, следует говорить об альтернативном контенте. О том, что же мы предложим взамен. Анна Кузнецова

уполномоченный при президенте России по правам ребёнка

Как отметила детский омбудсмен, важно занять маленьких россиян чем-то позитивным и полезным.