Анна Кузнецова: Треть россиян поддерживает ограничение доступа детей к интернету
В Белгороде проходит 14-й съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России.
По просьбе журналистов федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала депутатскую инициативу по ограничению доступа детей к интернету.
Она заявила, в частности, что по данным опросов, треть россиян поддерживает идею ограничить доступ детей в интернет. Тем не менее меры противодействия негативному влиянию сети на детей должны быть более масштабными.
Мы разработали «дорожную карту», сегодня она будет предложена для обсуждения. Основной принцип, которому мы следуем – нужно вводить не только ограничительные меры, следует говорить об альтернативном контенте. О том, что же мы предложим взамен.
Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте России по правам ребёнка
Как отметила детский омбудсмен, важно занять маленьких россиян чем-то позитивным и полезным.
Суицидальная тема лишь обнаружила ту слабую зону, тот шлюз, через который может прийти иная негативная информация. Нужно решать проблему в принципе – например, через доступное дополнительное образование. Мы вчера посетили «Кванториум». Это тоже интернет. Дети создают программы, разрабатывают интересы, которые помогли им найти педагоги. Запретить – это слишком просто.
Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте России по правам ребёнка