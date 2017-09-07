Амфитеатр на 300 мест открыли в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»

20:24

Сегодня, 7 сентября, состоялось торжественное открытие нового объекта на летней площадке госуниверситета. На мероприятии присутствовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко и ректор БелГУ Олег Полухин.

Строительство амфитеатра началось в июле этого года на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ». Объект рассчитан на 300 посадочных мест. Амфитеатр станет местом проведения музыкальных «НеслуЧАЙных встреч», которые госуниверситет проводит совместно с Белгородской государственной филармонией в летний сезон каждый четверг.

Он располагается в верхней (западной) части Ботанического сада возле пруда, рядом с лесной зоной.

Прекрасная образовательная и рекреационная зона Ботанический сад и прекрасные исполнители в совокупности создают неповторимое гармоничное пространство. Просто находясь на этой площадке, приобретаешь внутреннее благополучие. Я хочу, чтобы сюда приходили неслучайными гостями, а уходили совершенными людьми. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области, председатель Наблюдательного совета НИУ «БелГУ»

По словам ректора НИУ «БелГУ» Олега Полухина, сам Ботанический сад несёт не только научно-образовательные и рекреационные функции, но с новой площадкой ещё и культурно-просветительские.

Этот амфитеатр находится в чудесном, живописном месте - Ботаническом саду. Мы получили ещё одно новое пространство для проведения культурно-массовых мероприятий с горожанами. Это даёт нам возможность ещё активнее реализовывать «третью» миссию университета - создавать культурные пространства на территории Белгорода, вовлекать в них как можно большее число горожан, студентов. Все наши культурные и спортивные объекты открыты. Как показала практика, идея «НеслуЧАЙных встреч» на площадке университета с прекрасными исполнителями филармонии пользовалась большой популярностью у жителей Белгорода, но это было в неприспособленном месте, а теперь здесь очень красиво. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Кроме самого амфитеатра, здесь обустроили сцену, пешеходные тропинки, одноэтажную постройку и парковку. Стоимость проекта – 14,8 млн рублей, причём 10 млн – это только строительство амфитеатра. Выполняло работы ООО «ЭкспертПроектСтрой».

Ботанический сад – изумительная площадка для реализации самых разнообразных форм досуга горожан и гостей нашего города, причём всех возрастов. И мы рады подарить белгородцам такой замечательный объект. Человеческая натура многогранна. Если её поляризовать, то одна часть будет собственником, желающим свернуть вокруг себя пространство и знать, что этот мирок принадлежит только ему, и никто его здесь не побеспокоит. А другая его часть требует активности, социума, коллектива, каких-то мероприятий, где можно провести время с людьми со схожими интересами. И если какая-то из этих частей нашей человеческой натуры что-то недополучает, вторая – тоже страдает, и очень сильно. Поэтому подобного рода места, которые направлены на то, чтобы сплотить социум, собрать людей, организовать культурные мероприятия и дать возможность хоть в чём-то малом реализовать свои потребности, в том числе и показать себя – имеют очень большое значение. Павел Сапожников

директор ООО «ЭкспертПроектСтрой», к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

По словам Олега Полухина, благоустройство территории возле амфитеатра после его открытия не закончится. Этой осенью и следующей весной здесь дополнительно высадят деревья, газон и цветы.

Я уверен, что этот объект, который открывался как место проведения культурных и музыкальных мероприятий, станет более расширенным. Думаю, это станет любимым местом для проведения свадебных церемоний. В Ботаническом саду есть такая традиция: молодожёны закладывают аллею свадеб. Ботанический сад станет жемчужиной, где горожане будут наслаждаться отдыхом. Константин Полежаев

мэр Белгорода

Открытие амфитеатра совпало с закрытием сезона «НеслуЧАЙных встреч». Концерт традиционно подготовили артисты Белгородской государственной филармонии, а также творческие коллективы госуниверситета. В программе звучали шлягеры группы «Queen» в исполнении Концертного оркестра духовых инструментов (главный дирижёр – Юрий Меркулов) и Камерного хора (главный дирижёр – Елена Алексеева) Белгородской государственной филармонии.

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