Американская белая бабочка вновь атаковала деревья в Белгороде

17:56

Новый очаг распространения карантинного вредителя выявлен в районе Крейды областного центра.

Чтобы избавить город от вредителей, в «Управлении Белгорблагоустройство» решили, что надо срезать гнёзда с американской бабочкой. Поэтому рабочие уничтожают американский клён, который, к слову, относится к деревьям-сорнякам.

Этот вредитель опасен не только для растений, в том числе и культурных, но и для человека – щетинки взрослых гусениц могут вызывать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей человека.

Всего в области выявлено 37 очагов заражения американской белой бабочки, это более 1700 га насаждений, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Белгородской области.

Видео пресс-службы управления Россельхознадзора по Белгородской области