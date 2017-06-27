Американская белая бабочка вновь атаковала деревья в Белгороде
Новый очаг распространения карантинного вредителя выявлен в районе Крейды областного центра.
Чтобы избавить город от вредителей, в «Управлении Белгорблагоустройство» решили, что надо срезать гнёзда с американской бабочкой. Поэтому рабочие уничтожают американский клён, который, к слову, относится к деревьям-сорнякам.
Этот вредитель опасен не только для растений, в том числе и культурных, но и для человека – щетинки взрослых гусениц могут вызывать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей человека.
Всего в области выявлено 37 очагов заражения американской белой бабочки, это более 1700 га насаждений, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Белгородской области.
Видео пресс-службы управления Россельхознадзора по Белгородской области