Аллею Славы может получить Белгород ко Дню Победы

15:59

В 15 городах-победителях народного голосования 9 мая будет высажено 9 тысяч деревьев.

Акцию «Аллея Славы» проводит питомник деревьев «Экоплант». В открытом голосовании все города поделены на три группы в зависимости от количества жителей. В каждой категории будет определено по пять победителей.

Белгород стал участником голосования в категории «100 тысяч – 500 тысяч жителей» и занимает в настоящее время 20-е место с числом голосов 1867. Пятёрку лидеров в этой группе пока образовали Красногорск (72 483 голоса), Иваново (38 389), Новочеркасск (29 824), Магнитогорск (29 482) и Таганрог (25 347).

Голосование продлится до 30 апреля. К 5 мая в городах-победителях уже будут определены места посадки. Закладка аллей, в которых будет высажено 9 тыс. деревьев, запланирована на 9 мая.