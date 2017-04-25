Акция «Ночь музеев» охватит Белгород

13:29

Традиционно она приурочена к Международному дню музеев, который празднуется 18 мая.

Информационное агентство «Бел.Ру» рассказывает, куда и во сколько можно пойти 19 мая в областном центре и что увидит посетитель.

В этом году акция «Ночь музеев» посвящена Году экологии в России. В честь неё вход в музеи будет бесплатным, кроме того они будут работать до 24:00.

Белгородский государственный историко-краеведческий музей

Мероприятие «И в музее будут яблони цвести» в рамках акции в историко-краеведческом музее начнётся в 17:00. По информации пресс-службы музея, планируется орнитологический марафон. Каждый, кто справится с его заданиями, получит «Птичьи права». Кроме того, организаторы обещают экологическую игру, в которой участнику надо будет выяснить, какой экологический след он оставил на Земле. Для этого ему нужно будет примерить на себя роль метеоролога или зоолога. К слову, участвовать в международной акции в этом музее могут белгородцы любых возрастов (0+).

Белгородский государственный музей народной культуры

Музей народной культуры присоединится к ежегодной Всероссийской акции также в 17:00. Мероприятие будет посвящено 100-летию революции 1917 года. Программа ночи «Даёшь культуру в массы!» расскажет об изменениях, которые произошли в послереволюционный период в различных сферах культурной жизни советского общества.

Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

Здесь акция начнётся в 16:00, рассказали в пресс-службе управления культуры Белгородской области.

В этом году музей-диорама отметит 30-летие со дня открытия, поэтому мероприятие посвятят этой дате. Планируются мастер-класс «Открытка «С днём рождения, любимый музей!»», демонстрация костюмов сотрудников музея в формате дефиле, интерактивная программа «День рождения – праздник детства!» и другое.

Белгородский литературный музей

В литературном музее программа начнётся в 17:00. Она будет посвящена 100-летию двух российских революции 1917 года. Посетители в ходе акции смогут осмотреть экспозиции музея, сыграть в тематические познавательные игры, посмотреть киноленты начала прошлого века. Также участники акции будут читать стихотворения и исполнять песни.

Портал «Культура.РФ» пишет, что традиционной во время акции будет и работа «Книжного развала». Там белгородцы смогут выбрать книгу в подарок или же подарить литературные издания музею.

В акции примет участие и Белгородский художественный музей. Там в преддверии «Ночи музеев» в 15:00 состоится акция «Дары и дарители», посвящённая Международному дню музеев. Сама же «Ночь музеев» начнётся в 17:00.