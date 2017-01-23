Акции управляющей компании Аэропорта Белгорода остались невостребованными в третий раз

10:16

Очередной аукцион по продаже принадлежащего правительству региона пакета акций АО «Воздушные ворота Белогорья» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Это уже третья попытка продать 331,7 млн обыкновенных акций компании (46,65 % уставного капитала). Начальная цена осталась прежней – 649,93 млн рублей, почти в два раза превышая их общую номинальную стоимость в 331,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал госторгов.

Предыдущие аукционы должны были пройти 20 сентября и 1 ноября 2016 года, но не состоялись в связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

Напомним, Арбитражный суд Белгородской области признал АО «Воздушные ворота Белогорья» банкротом 5 октября 2016 года. В отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Задолженность аэропорта перед ООО «Белгороддорстрой» составляет 2,2 млн рублей, перед другими кредиторами – 2,3 млрд рублей.