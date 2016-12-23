Аэрофлот будет летать в Белгород

12:27

Регулярные рейсы запланированы с 1 июня 2017 года из аэропорта Шереметьево.

Полёты будут выполняться два раза в день ежедневно. Первый рейс SU 1370 будет отправляться из Москвы в 10:55 и прилетать в Белгород в 12:20. В обратном направлении лайнер отправится в 13:20 с прибытием в столицу в 14:35 (номер рейса SU 1371).

Второй вылет под номер SU 1372 из Москвы планируется в 23:55. В областном центре самолёт приземлится в 01:20. В 02:55 воздушное судно рейсом SU 1373 отправится обратно и доставит пассажиров в столичный аэропорт в 04:10.

Перелёты будут осуществлять российские самолёты Sukhoi Super Jet 100.

Продажа билетов на рейсы по маршруту Москва – Белгород – Москва уже открыта, сообщает сайт авиакомпании.