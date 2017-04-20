Администрация Белгорода прокомментировала ситуацию с массовым отравлением детей в школе № 20

16:46

Мэрия подтвердила, что пищевая токсикоинфекция была зафиксирована у восьми учеников.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода со ссылкой на управление образования города, 11 апреля в школьной столовой 743 ребёнка питались по одному меню. В поликлинику по месту жительства с подозрением на пищевую токсикоинфекцию обращения начали поступать на следующий день. В результате диагноз был поставлен восьми школьникам.

По итогам обращения в лечебные заведения у всех детей были взяты анализы на пищевую токсикоинфекцию. Результаты оказались положительными только у одного ребёнка: у него выявлена норовирусная инфекция.

12 апреля в школе № 20 отсутствовали 84 ребёнка. Из них 15 были на спортивных соревнованиях, у 18 зарегистрированы соматические заболевания, у 11 – по причине ОРВИ, 32 не пришли на занятия по семейным обстоятельствам, 8 – с подозрением на пищевую токсикоинфекцию.

13 апреля специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели в школе внеплановую проверку. Все работники пищеблока были обследованы на группы вирусных и бактериальных инфекций, возбудителей не обнаружено.

В самом пищеблоке обнаружен ряд нарушений санитарного законодательства. В 34 % отобранных в нём смывов выявлены бактерии группы кишечной палочки, в 10 % – условно-патогенная микрофлора.

14 апреля после проверки администрация школы провела в столовой дезинфекцию без объявления карантина. В этот день учащиеся проходили самоподготовку.

На 20 апреля новых случаев заболеваний не выявлено. Результаты лабораторного исследования, проведённого региональным управлением Роспотребнадзора, будут перепроверены в Референс-центре по мониторингу возбудителей кишечных инфекций ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ситуацию контролируют прокуратура, Роспотребнадзор, департамент образования Белгородской области, администрация города. После установления причин инцидента виновные лица будут привлечены к ответственности, а информация размещена на официальном сайте ОМСУ Белгорода.