А из нашего окна школа новая видна: в Белгороде ещё меньше детей теперь учатся во вторую смену

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В конце 2016 года в Белгороде открылась школа № 50, в которую перешли около 600 детей, обучавшихся во вторую смену в гимназии № 3. В результате гимназия полностью перешла на обучение в одну смену. Всего же за 2016-2017 годы в Белгороде станет на 3000 меньше «второсменников».

Занятия в школе № 50 начались 18 января. Пока идёт процесс лицензирования, в школе обучаются 1-8-е классы. В сентябре проведут первый набор выпускников 9-11-х классов, появится возможность организовать дошкольное образование.

Директор школы Елена Галеева рассказала, что работа в одну смену открывает массу возможностей и школе, и детям.

Школа – это дом, это семья, но есть ещё первая, главная семья, которая получает из школы здорового ребёнка, уже выполнившего домашнее задание, и вечер остаётся на семейное общение. Это очень важно для формирования семьи, для формирования маленького человека. Елена Галеева

Школа № 50 издалека приковывает взгляд внушительными размерами и ярким фасадом. Поблизости – ни одного промышленного объекта. Внутри – оснащение по последнему слову педагогики, просторные холлы, радующиеся дети. Из 33 преподавателей некоторые пришли из гимназии № 3 вместе со своими начальными классами. На данный момент в школе 622 ученика, рассчитана она на 900.

Преподаватель начальных классов Екатерина Литвинова считает, что не пожалеет о переходе на новое место работы.

Все условия и детям, и преподавателям созданы. За партами можно и сидеть, и при желании постоять, интерактивные доски в классах, удобное расписание. Екатерина Литвинова

Недовольных детей мы не встретили – всем нравится погулять после занятий, кто-то наконец смог посещать кружки в удобное время. Ученица 4-го класса Ксения Филимонова до 3-й гимназии добиралась полчаса, до 50-й школы ей пешком пять-шесть минут, можно не бояться ни летней жары, ни зимней стужи.

Гимназия № 3 тоже вздохнула с облегчением – выстраивать график стало намного проще. Директор гимназии Андрей Мухартов полон новых планов.

С переходом на работу в одну смену мы решили массу проблем. Было сложно спланировать спортивное направление, потому что спортзал и бассейн были постоянно заняты. Появилась возможность организовать полноценные дополнительные занятия. Вторая смена заканчивалась в 18:30, и только после этого дети могли сходить в кружок или в спортзал. Андрей Мухартов

Шестиклассница Катя Галентова умудрялась посещать художественную школу и ходить на танцы, даже обучаясь во вторую смену. Теперь она сможет заниматься любимыми занятиями в одно время со своими друзьями. Рассказала, что, может быть, запишется ещё в какую-нибудь секцию.

Ирина Гричаникова, руководитель управления образования города Белгорода, рассказала, что работа эта в городе идёт целенаправленно.

Уже второй год Белгород планомерно идёт к сокращению детей, обучающихся во вторую смену. Если в прошлом году в городе училось во вторую смену 5,5 тыс. детей, в этом году таких осталось уже 3,5 тыс.. В основном задача решалась включением в школах так называемого «внутреннего резерва» – освобождением дополнительных помещений и оснащением их под учебные аудитории, более рациональным составлением расписания, что дало хорошие результаты. Но, конечно, без строительства новых школ полностью проблему решить нереально.

В ближайшее время ожидается ввод в строй школы на 960 мест в районе «Луча» и школы № 2 на 500 мест. В результате из второй смены выведут ещё 1300 учеников, и в Белгороде останется только чуть больше 2000 школьников, обучающихся после обеда.

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