В Белгороде:

90 лифтов в многоквартирных домах заменили в этом году в Белгороде

17:26
14 Ноября 2017
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Все лифты оборудованы современной системой диспетчеризации, зеркалами, датчиками движения. 

Сегодня специальная комиссия проверила работу десяти новых лифтов в домах на проспекте Ватутина, 10а, 15, 18, Народном бульваре, 1, улицах Щорса, 18 и Садовой, 53а.

Комиссию возглавил Александр Васищев – директор городского управления капитального ремонта. Также исправность оборудования проверяли представители монтажных организаций и управляющих компаний.

Члены комиссии проверили работу грузоподъёмников, станций управления. Посетили машинные отделения, оборудованные противопожарными дверьми и сигнализациями. Также специалисты пообщались с жителями домов, в которых заменили лифты.

В шахтах лифтов заменили оборудование, сделали ремонт машинных отделений. Устройства оборудовали системой диспетчеризации, зеркалами, датчиками движений. Все работы выполнены в срок.

Замена лифтового оборудования проходит в рамках совместной программы администрации Белгорода и регионального правительства. Программа предусматривает замену лифтов, срок эксплуатации которых свыше 25 лет. Всего на реализацию потратят около 350 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации 


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