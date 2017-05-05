9 Мая: улицы Белгорода хранят память о Дне Победы

16:12

ИА «Бел.Ру» собрало улицы, названия которых напоминают о важности праздника.

В Белгороде, конечно же, самыми известными являются улицы Победы, Дзгоева, Ворошилова, Конева, генерала Лебедя, 5 Августа, улица и переулок Попова, проспекты Ватутина и Славы и бульвар Первого салюта. На слуху постоянно находятся и улица и переулок генерала Апанасенко, переулок Гастелло, улица и переулок Константина Заслонова, улицы Шаландина, Шершнёва.

Улица и сразу четыре переулка названы в честь генерала Васильева и Василия Филатова. В Белгороде есть улица и переулок Боева, Денисова, Пономарёва, генерала Черняховского, улица и два переулка Кононенко.

Напоминанием о Великой Отечественной войне служат улицы генерала Чистякова, генерала Шумилова, генерала Крюченкина, Василия Бунина, Соломона Горелика, Александра Горовца, Павла Зюбина, Николая Измайлова, Михаила Катукова, Ивана Крамчанинова, Кузьмы Лиманского, Алексея Мокроусова, Григория Покатаева, Николая Шеломцева, Алексея Шишкина, Василия Хромых, Андрея Черникова, Фёдора Самохвалова, Эрнста Тельмана. В Сосновке есть улица Александра Матросова.

В областном центре также находятся улицы 89-й стрелковой дивизии, Солдатская и Танкистов. В память о войне названы и два парка областного центра – парк Победы и парк Памяти.