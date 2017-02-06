58 полотен о природных сокровищах Крыма представили в Белгороде

18:00

В БГТУ имени В. Г. Шухова открылась персональная выставка члена Союза художников РФ Григория Новикова.

Экспозиция «Сокровища Крыма – солнце и море» состоит из 58 полотен, созданных автором в 2016 году и изображающих побережья Балаклавы, Гурзуфа, Севастополя, Бахчисарая и Ялты. В основном произведения были написаны во время пленэров на Крымском побережье: в Чеховской бухте и бухте Батилиман. По словам самого художника, он старался сохранить эмоциональное состояние, полученное от осенней природы Крыма.

Художник окончил Железногорское художественное училище в Курской области, после чего – курсы МХАЛ при Российской Академии художеств. В 2009 году получил диплом БГИИК о высшем художественном образовании. Григорий Новиков является участником более 80 выставок в России, Польше, Черногории, Сербии. Его первая персональная выставка состоялась в Симферополе в 1983 году.

В настоящее время его работы представлены в частных коллекциях страны и за рубежом, а также в региональных и государственных художественных музеях России. Художник много времени проводит в путешествии и немало внимания уделяет изучению современного искусства. Его полотна всегда отражают результаты творческих поездок по России и в дальние страны и поиск новых методов работы в мастерской.

Являясь приверженцем русской школы реализма, за свой творческий путь художник попробовал себя во многих жанрах и направлениях, писал смысловые (тематические) картины, портреты, абстрактные работы. Ещё одним направлением работы мастера является монументальная живопись. Григорий Новиков занимается росписью стен, декорированием интерьера и созданием различных арт-объектов, рассказали в пресс-службе БГТУ им. В. Г. Шухова.

Выставка «Сокровища Крыма – солнце и море» будет работать в музейно-выставочном комплексе вуза до 6 марта.

Фото БГТУ им. В. Г. Шухова