41 вакансия в организациях Белгорода выделена для вышедших из мест лишения свободы

16:29

В числе 15 учреждений – Дом офицеров, выставочный зал «Родина», Центр досуга и управление капремонта.

Соответствующее постановление подписал сегодня, 22 мая, мэр Белгорода Константин Полежаев. В документе он утвердил список из 15 организаций, где белгородцы, вернувшиеся из мест лишения свободы, могут работать.

Среди учреждений с наибольшим числом предоставляемых рабочих мест: городской пассажирский транспорт, управление Белгорблагоустройство, аварийная служба Белгорода и горритуалсервис.

Всего список предусматривает 41 рабочее место.

Согласно документу, контролирует исполнение постановления замглавы администрации Белгорода по безопасности Александр Захаров.