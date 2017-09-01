400 мест на парковках появится на улице Левобережной в Белгороде

16:07

Мэр Белгорода Константин Полежаев во время рабочей поездки посетил Ботанический сад НИУ «БелГУ» и район левого берега Везёлки.

В Ботаническом саду госуниверситета заканчивается строительство летнего амфитеатра на 300 мест. Это совместный проект университета и мэрии Белгорода. Открытие нового культурного пространства в Ботаническом саду запланировано на 7 сентября.

По информации пресс-службы городской администрации, на левом берегу Везёлки закончено благоустройство первого отрезка Белгородской набережной. На очереди – ремонт дороги по улице Левобережной, а также строительство парковок. Первая парковка уже построена. Она рассчитана на 62 машины, хотя в ближайших многоквартирных домах живёт почти 2,5 тыс. владельцев машин. Чтобы решить эту проблему, мэрия планирует построить парковки в рамках государственно-частного партнёрства: администрация вкладывает средства, а местные жители либо покупают места для машин, либо арендуют их.

Всего в районе улицы Левобережной планируется создание плоскостных парковок на 400 мест, ещё 450 машиномест будет находиться в крытом паркинге торгово-офисного центра «Александровский».

Нам важно сейчас заручиться поддержкой местных жителей. Подрядчик готов передавать территорию, и если затратная часть по её содержанию ляжет на муниципалитет и управление Белгорблагоустройство, то в поддержании порядка мы надеемся на горожан. Константин Полежаев мэр Белгорода

Что касается набережной Везёлки, то возле парка Победы обустраивают велодорожки и фундамент деревянной набережной. Эта часть набережной будет использована в качестве зрительных мест во время демонстрации матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В планах мэрии – работы по отводу грунтовых вод, которые стали причиной гибели деревьев в парке. На правом берегу реки идёт вырубка сухих и больных деревьев.

Фото пресс-службы администрации Белгорода