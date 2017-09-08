32-летний белгородец перевернулся в автомобиле, скрываясь от сотрудников ДПС

17:03

Инцидент произошёл в Белгороде около двух часов ночи сегодня, 8 сентября.

Сотрудники городского ГИБДД УМВД России потребовали остановиться автомобилиста за рулём Renault Logan, который нарушал ПДД. Требованиям правоохранителей мужчина не подчинился и попытался скрыться, но на улице Макаренко он не справился с управлением машины, съехал в кювет, а затем автомобиль перевернулся.

За рулём находился 32-летний житель Белгорода. Он отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы управления МВД России по Белгородской области, мужчина в 2011 году уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении белгородца составлено два административных материала по ч. 2 ст. 12.25 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП Российской Федерации «Невыполнение требования об остановке транспортного средства» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».





Видео пресс-службы управления МВД России по Белгородской области