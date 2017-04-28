300 школьников в Белгороде выразили протест против наркотиков

17:27

Флешмоб приурочили к межкомплексной ведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России».

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Белгородского ЛО МВД России на транспорте во взаимодействии с Общественным советом линейного отдела, а также со школьниками и учителями СОШ № 13 Белгорода при поддержке сайта FlyCam31 провели флэшмоб, направленный на привлечение внимания к проблеме борьбы с наркоманией.Хорошая погода позволила на большой перемене собрать на школьном дворе около 300 школьников.Девизом флэшмоба стала фраза «Дети против наркотиков».Суть флешмоба: дети, неравнодушные к проблеме наркомании, объединились в единое танцевальное сообщество, повторяя ритмичные движения друг друга, после чего из букв составили девиз мероприятия.Тем самым школьники выразили свой протест употреблению наркотиков, сообщили в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте.