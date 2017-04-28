В Белгороде:

300 школьников в Белгороде выразили протест против наркотиков

17:27
28 Апреля 2017
30
0

Флешмоб приурочили к межкомплексной ведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России».  

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Белгородского ЛО МВД России на транспорте во взаимодействии с Общественным советом линейного отдела, а также со школьниками и учителями СОШ № 13 Белгорода при поддержке сайта FlyCam31 провели  флэшмоб, направленный на привлечение внимания к проблеме борьбы с наркоманией.

 Хорошая погода позволила на большой перемене собрать на школьном дворе около 300 школьников.Девизом флэшмоба стала фраза «Дети против наркотиков».

Суть флешмоба: дети, неравнодушные к проблеме наркомании, объединились в единое танцевальное сообщество, повторяя ритмичные движения друг друга, после чего из букв составили девиз мероприятия.

Тем самым школьники выразили свой протест употреблению наркотиков, сообщили в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10197
Весеннее обострение: голый белгородец бросался с ножом на автомобили
10176
В интернете появилось видео, посвящённое памяти жертв Сергея Помазуна
7317
Дуй, пока не сдует: ветер резко усилится в Белгородской области
7287
Сергей Степашин вручил знак отличия самому образцовому дому Белгорода
5620
Сергей Безруков поделился впечатлениями после посещения музея-диорамы в Белгороде
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика