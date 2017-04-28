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В Белгороде:
300 школьников в Белгороде выразили протест против наркотиков
17:27
28 Апреля 2017
300
Флешмоб приурочили к межкомплексной ведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России».
Хорошая погода позволила на большой перемене собрать на школьном дворе около 300 школьников.Девизом флэшмоба стала фраза «Дети против наркотиков».
Суть флешмоба: дети, неравнодушные к проблеме наркомании, объединились в единое танцевальное сообщество, повторяя ритмичные движения друг друга, после чего из букв составили девиз мероприятия.
Тем самым школьники выразили свой протест употреблению наркотиков, сообщили в пресс-службе Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
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