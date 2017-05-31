27 тысяч школьников отдохнут в летних лагерях Белгорода

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31 мая в рамках «Городской МедиаСреды» белгородские журналисты побывали в лагерях и узнали, как проходила подготовка к летнему сезону, и что нового ввели в их работу.

В администрации города уверяют: чтобы хорошо учиться, сил надо набираться с лета, и тогда с удовольствием осенью дети начнут новый учебный процесс.

Спрос на такой отдых, как летний лагерь, велик, все путёвки проданы. Лагеря развиваются, обновляют материально-техническую базу, содержательная часть становится интересней. За счёт того, что мы ввели новый палаточный лагерь, количество отдохнувших детей также возрастёт. С каждым годом учащихся становится всё больше, а мы придумываем, как можно охватить ещё больше детей для организованного летнего отдыха. Юрий Гребенников начальник отдела дополнительного образования и занятости детей управления образования администрации Белгорода

В этом году организованный летний отдыха охватит 27 тыс. детей, из них 4 тысячи отдохнут в загородных лагерях: им. Ю.А. Гагарина, «Юность», «Электроник», «Сокол» и «Сосновый бор».

Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина в этом году примет 816 детей. 204 ребёнка оздоровятся в четырёх сменах. Каждая из них тематическая: историческая смена – дети изучают историю Белгорода, его появление, возрождение и развитие; хоровая смена – это нововведение лагеря, учителя музыкальных училищ будут обучать отдыхающих вокалу и в итоге будет спета общая песня – хоровая; традиционная лингвистическо-спортивная смена и экологическая, приуроченная к Году экологии в России.

У нас новая смена для детей, которые закончили детский сад, а в школу пойдут только в сентябре. Для них подготовлен пилотный проект – 45 детей будут в первой смене. Они отдохнут немного по другой программе, изменённой специально для них: пораньше будут ложиться спать, просыпаться позже, учтены все особенности их возраста. Для них закупили велосипеды, с ними педагоги будут разучивать правила дорожного движения. Николай Бибиков директор ДОЛ им. Ю.А. Гагарина

В столовой лагеря провели ремонт и закупили 200 наборов посуды, дополнительные столы и лавки, большую сковороду. Меню у отдыхающих будет разнообразное, все продукты готовятся на пару, согласно требованиям. В рационе будут и сладости, мороженое, йогурты, пирожки.

На территории лагеря находятся 13 домиков, 8 из них нового образца, их построили в 2012 году. У школьников будет возможность понаблюдать за декоративными курами и цыплятами, утками на пруду, вырастить растение на «бабушкиной» грядке.

Ещё один летний лагерь «Юность» готов принять своих постояльцев, их будет 1280. В их программу добавлены игры, квесты, спортивные мероприятия.

Традиционно в лагере проводится «бизнес-день», когда за заработанные «юны» можно открыть свой бизнес. Это и маникюр, и массаж, и такси, когда за две «юны» можно проехать на «тачке» по территории. После окончания соревнования победившие рисуют свою звезду на «аллее звёзд», их уже шесть. Александр Бессонов директор ДОЛ «Юность»

В подготовке в летнему сезону проведён капитальный ремонт клубного здания, в двухэтажном корпусе появилась новая мебель, столовую украсили сшитые шторы. Палаточный городок – ещё одна новинка в лагере, 25 июня 25 школьников заселятся сюда. В пяти палатках, установленных в форме звезды, находятся кровати и тумбочки, к ним подведён свет. Помимо этого в лагере появились новые беседки для встреч детей с родными.

Кроме загородного отдыха, 14 тыс. детей будут ходить в школьные лагеря, которые организованы на базе 44 школ. Один из таких лагерей в 49-й школе города уже ждёт своих отдыхающих. Школа немаленькая, поэтому тщательно продумывает досуг. Это учреждение примет 600 своих учащихся.

Летний школьный лагерь помогает оздоровить детей и организовать их занятость в этот период времени. Детей у нас много, поэтому и зон для отдыха тоже немало. Если погода позволит, то досуг детей будет организован на уличной территории школы. Но в случае непогоды здание школы готово принять всех детей. Ирина Ламанова директор СОШ №49

Для детей работает сенсорная комната, где они смогут расслабляться и отдыхать, восстанавливать своё психологическое здоровье. STA-студия – это новинка школы, которая появилась в рамках сотрудничества с Белгородским технологическим университетом имени В. Г. Шуховва. В ней дети погружаются в науку и выясняют, почему цветки и листья лотоса не намокают: капли, попадая на него, стекают. Поp;t свои выводы школьники оформят и представят на конференции. В рекреациях школы организованы тематические зоны отдыха, где дети могут изучать правила дорожного движения, зона для художников, спортивный зал с различными предметами для подвижных игр.

Творческий коллектив школы создал проект «Русская изба» – это уголок в школе, где проходят фольклорные праздники, инсценировки сказок. Для всего лагеря на закрытии будет показан мини-спектакль. Концерт будет масштабный, ведь танцевальный класс будет работать регулярно, а музыкальная студия поможет правильно оформить голоса школьников.

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