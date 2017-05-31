27 тысяч школьников отдохнут в летних лагерях Белгорода
31 мая в рамках «Городской МедиаСреды» белгородские журналисты побывали в лагерях и узнали, как проходила подготовка к летнему сезону, и что нового ввели в их работу.
В администрации города уверяют: чтобы хорошо учиться, сил надо набираться с лета, и тогда с удовольствием осенью дети начнут новый учебный процесс.
Спрос на такой отдых, как летний лагерь, велик, все путёвки проданы. Лагеря развиваются, обновляют материально-техническую базу, содержательная часть становится интересней. За счёт того, что мы ввели новый палаточный лагерь, количество отдохнувших детей также возрастёт. С каждым годом учащихся становится всё больше, а мы придумываем, как можно охватить ещё больше детей для организованного летнего отдыха.
Юрий Гребенников
начальник отдела дополнительного образования и занятости детей управления образования администрации Белгорода
В этом году организованный летний отдыха охватит 27 тыс. детей, из них 4 тысячи отдохнут в загородных лагерях: им. Ю.А. Гагарина, «Юность», «Электроник», «Сокол» и «Сосновый бор».
Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина в этом году примет 816 детей. 204 ребёнка оздоровятся в четырёх сменах. Каждая из них тематическая: историческая смена – дети изучают историю Белгорода, его появление, возрождение и развитие; хоровая смена – это нововведение лагеря, учителя музыкальных училищ будут обучать отдыхающих вокалу и в итоге будет спета общая песня – хоровая; традиционная лингвистическо-спортивная смена и экологическая, приуроченная к Году экологии в России.
У нас новая смена для детей, которые закончили детский сад, а в школу пойдут только в сентябре. Для них подготовлен пилотный проект – 45 детей будут в первой смене. Они отдохнут немного по другой программе, изменённой специально для них: пораньше будут ложиться спать, просыпаться позже, учтены все особенности их возраста. Для них закупили велосипеды, с ними педагоги будут разучивать правила дорожного движения.
Николай Бибиков
директор ДОЛ им. Ю.А. Гагарина
В столовой лагеря провели ремонт и закупили 200 наборов посуды, дополнительные столы и лавки, большую сковороду. Меню у отдыхающих будет разнообразное, все продукты готовятся на пару, согласно требованиям. В рационе будут и сладости, мороженое, йогурты, пирожки.
На территории лагеря находятся 13 домиков, 8 из них нового образца, их построили в 2012 году. У школьников будет возможность понаблюдать за декоративными курами и цыплятами, утками на пруду, вырастить растение на «бабушкиной» грядке.
Ещё один летний лагерь «Юность» готов принять своих постояльцев, их будет 1280. В их программу добавлены игры, квесты, спортивные мероприятия.
В подготовке в летнему сезону проведён капитальный ремонт клубного здания, в двухэтажном корпусе появилась новая мебель, столовую украсили сшитые шторы. Палаточный городок – ещё одна новинка в лагере, 25 июня 25 школьников заселятся сюда. В пяти палатках, установленных в форме звезды, находятся кровати и тумбочки, к ним подведён свет. Помимо этого в лагере появились новые беседки для встреч детей с родными.
Традиционно в лагере проводится «бизнес-день», когда за заработанные «юны» можно открыть свой бизнес. Это и маникюр, и массаж, и такси, когда за две «юны» можно проехать на «тачке» по территории. После окончания соревнования победившие рисуют свою звезду на «аллее звёзд», их уже шесть.
Александр Бессонов
директор ДОЛ «Юность»
Кроме загородного отдыха, 14 тыс. детей будут ходить в школьные лагеря, которые организованы на базе 44 школ. Один из таких лагерей в 49-й школе города уже ждёт своих отдыхающих. Школа немаленькая, поэтому тщательно продумывает досуг. Это учреждение примет 600 своих учащихся.
Летний школьный лагерь помогает оздоровить детей и организовать их занятость в этот период времени. Детей у нас много, поэтому и зон для отдыха тоже немало. Если погода позволит, то досуг детей будет организован на уличной территории школы. Но в случае непогоды здание школы готово принять всех детей.
Ирина Ламанова
директор СОШ №49
Для детей работает сенсорная комната, где они смогут расслабляться и отдыхать, восстанавливать своё психологическое здоровье. STA-студия – это новинка школы, которая появилась в рамках сотрудничества с Белгородским технологическим университетом имени В. Г. Шуховва. В ней дети погружаются в науку и выясняют, почему цветки и листья лотоса не намокают: капли, попадая на него, стекают. Поp;t свои выводы школьники оформят и представят на конференции. В рекреациях школы организованы тематические зоны отдыха, где дети могут изучать правила дорожного движения, зона для художников, спортивный зал с различными предметами для подвижных игр.
Творческий коллектив школы создал проект «Русская изба» – это уголок в школе, где проходят фольклорные праздники, инсценировки сказок. Для всего лагеря на закрытии будет показан мини-спектакль. Концерт будет масштабный, ведь танцевальный класс будет работать регулярно, а музыкальная студия поможет правильно оформить голоса школьников.
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