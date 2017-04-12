25 апреля на клумбах Белгорода начнут сажать цветы

17:01

12 апреля в рамках «Городской медиасреды» журналисты посетили тепличный комплекс управления «Белгорблагоустройство».

Горожан порадуют новыми декоративно-цветочными решениями совсем скоро. Первые высадки начнутся уже 25 апреля, сейчас растения подготавливают в контейнерах, которые будут находиться в новых деревянных клумбах. С каждым годом их форма всё разнообразнее и интереснее. Находиться они будут на Гражданском проспекте, проспекте Ватутина и на Соборной площади. Там же посадки ждут большие каменные клумбы – подарок «Аэробела» городу.

Растения посажены в контейнерах, которые и устанавливаются в деревянные клумбы. Первыми в них появятся тюльпаны, после того, как они отцветут, на их месте появятся другие цветы. Со временем растения будут взаимозаменять друг друга. Ольга Каленбет начальник службы по выращиванию декоративных растений «Белгородблагоустройства»

Большая посадка планируется к 9 Мая. В первую очередь высадка пройдёт в памятных местах. Затем работа продолжится на городских улицах и скверах. Всего около 120 контейнеров с цветущими растениями украсят город. В этом году белгородцев ждёт новинка – тюльпаны разного сорта.

В числе нововведений – вертикальное озеленение. Это пирамидные конструкции, засаженные цветами. В скором времени их можно будет увидеть на улице Н. Чумичова и от Гражданского проспекта до улицы Победы.

Это пирамиды, составленные из кассет: от большого круга до маленького. Они будут из цветущих, декоративно-лиственных растений, которые будут свисать, плестись и закрывать эту пирамиду – сульфиния, бакопа, петуния ампельная. Ольга Каленбет начальник службы по выращиванию декоративных растений «Белгородблагоустройства»

Во многих клумбах однолетние растения заменят многолетние – лаванда, шалфей, злаковые растения, ирис, лилейник и другие. А в парке Памяти будут посажены кусты жасмина, форзиции, спиреи, розы морщинистой, чубушника; деревья – каштан, ясень, акация. Всего – больше 10 тыс. кустарников и 2 тыс. деревьев.

Дворовые территории засаживаются растениями по заявкам округов.

В тепличном комплексе «Белгорблагоустройства» – целый гектар цветущих растений. Тёплое время года здесь наступает раньше – уже +25 градусов, и десятки видов цветов готовятся к появлению на улицах города.

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