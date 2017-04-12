25 апреля на клумбах Белгорода начнут сажать цветы
12 апреля в рамках «Городской медиасреды» журналисты посетили тепличный комплекс управления «Белгорблагоустройство».
Горожан порадуют новыми декоративно-цветочными решениями совсем скоро. Первые высадки начнутся уже 25 апреля, сейчас растения подготавливают в контейнерах, которые будут находиться в новых деревянных клумбах. С каждым годом их форма всё разнообразнее и интереснее. Находиться они будут на Гражданском проспекте, проспекте Ватутина и на Соборной площади. Там же посадки ждут большие каменные клумбы – подарок «Аэробела» городу.
Большая посадка планируется к 9 Мая. В первую очередь высадка пройдёт в памятных местах. Затем работа продолжится на городских улицах и скверах. Всего около 120 контейнеров с цветущими растениями украсят город. В этом году белгородцев ждёт новинка – тюльпаны разного сорта.
Растения посажены в контейнерах, которые и устанавливаются в деревянные клумбы. Первыми в них появятся тюльпаны, после того, как они отцветут, на их месте появятся другие цветы. Со временем растения будут взаимозаменять друг друга.
Ольга Каленбет
начальник службы по выращиванию декоративных растений «Белгородблагоустройства»
В числе нововведений – вертикальное озеленение. Это пирамидные конструкции, засаженные цветами. В скором времени их можно будет увидеть на улице Н. Чумичова и от Гражданского проспекта до улицы Победы.
Во многих клумбах однолетние растения заменят многолетние – лаванда, шалфей, злаковые растения, ирис, лилейник и другие. А в парке Памяти будут посажены кусты жасмина, форзиции, спиреи, розы морщинистой, чубушника; деревья – каштан, ясень, акация. Всего – больше 10 тыс. кустарников и 2 тыс. деревьев.
Это пирамиды, составленные из кассет: от большого круга до маленького. Они будут из цветущих, декоративно-лиственных растений, которые будут свисать, плестись и закрывать эту пирамиду – сульфиния, бакопа, петуния ампельная.
Ольга Каленбет
начальник службы по выращиванию декоративных растений «Белгородблагоустройства»
Дворовые территории засаживаются растениями по заявкам округов.
В тепличном комплексе «Белгорблагоустройства» – целый гектар цветущих растений. Тёплое время года здесь наступает раньше – уже +25 градусов, и десятки видов цветов готовятся к появлению на улицах города.
Фото автора