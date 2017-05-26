18 лучших предприятий общественного питания назвали в Белгородской области

15:54

XII Белгородский областной смотр предприятий общественного питания прошёл в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» в Белгороде.

Свои экспозиционные столы на смотр представили 30 предприятий общественного питания со всей области. Победителями были признаны 18 участников, среди них – шесть представителей Белгорода.

Так, ресторан «Мезонин» был признан лучшим в номинации «Сервис» (категория «Семейный стол»), а кафе «Казачок» – в номинации «Национальные блюда народов мира» (категория «Напитки»).

Ресторан «Садко» назван победителем в номинации «Придорожный сервис» (категория «Фирменное блюдо»), ресторан «Меркурий-Клуб» – в номинации «Особенности белгородской кухни» (категория «Кулинарное мастерство»).

Белгородский университет кооперации, экономики и права стал победителем сразу в двух номинациях: «Кулинарное мастерство» (категория «Фирменное банкетное блюдо на произвольное количество персон») и «Барное искусство» (категория «Презентация классических коктейлей»), рассказали в пресс-службе департамента экономического развития Белгородской области.