В Белгороде:

17 жареных куриц подарили самым чистоплотным студентам БГТУ имени В. Г. Шухова

15:59
22 Декабря 2016
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Комнаты, в которых проживают учащиеся, проинспектировали Дед Мороз и Снегурочка из Студенческого телевидения вуза «СтудЛайф» в рамках акции «Жареный петух».

Акция прошла впервые и затронула сразу несколько студенческих общежитий университета. Их жители демонстрировали свои чистые комнаты, а также читали Деду Морозу стихотворения, пели песни и фотографировались с посетившими их новогодними персонажами. 

Репертуар прочитанных стихотворений охватил самые разные жанры – от классики вроде «В лесу родилась ёлочка» до современной поэзии о политике и ностальгических стихов о службе в армии. Гостям общежитий удалось даже услышать музыкальную импровизацию под гитару.

Обладателям самых чистых комнат дарили символ наступающего года – целую жареную курицу. Жители комнат, к которым Дед Мороз со Снегурочкой наведались первыми, не знали о подарках. Но после первых же награждений новость мгновенно разлетелась по всем общежитиям, простимулировав быстрое наведение порядка в своих комнатах. В результате было подарено 17 куриц в общежитиях № 1, № 2 и № 5, заранее приготовленных в Комбинате питания университета, рассказали в пресс-службе БГТУ.

Фото БГТУ им. В. Г. Шухова

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