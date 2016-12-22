17 жареных куриц подарили самым чистоплотным студентам БГТУ имени В. Г. Шухова

15:59

Комнаты, в которых проживают учащиеся, проинспектировали Дед Мороз и Снегурочка из Студенческого телевидения вуза «СтудЛайф» в рамках акции «Жареный петух».

Акция прошла впервые и затронула сразу несколько студенческих общежитий университета. Их жители демонстрировали свои чистые комнаты, а также читали Деду Морозу стихотворения, пели песни и фотографировались с посетившими их новогодними персонажами.

Репертуар прочитанных стихотворений охватил самые разные жанры – от классики вроде «В лесу родилась ёлочка» до современной поэзии о политике и ностальгических стихов о службе в армии. Гостям общежитий удалось даже услышать музыкальную импровизацию под гитару.

Обладателям самых чистых комнат дарили символ наступающего года – целую жареную курицу. Жители комнат, к которым Дед Мороз со Снегурочкой наведались первыми, не знали о подарках. Но после первых же награждений новость мгновенно разлетелась по всем общежитиям, простимулировав быстрое наведение порядка в своих комнатах. В результате было подарено 17 куриц в общежитиях № 1, № 2 и № 5, заранее приготовленных в Комбинате питания университета, рассказали в пресс-службе БГТУ.

Фото БГТУ им. В. Г. Шухова