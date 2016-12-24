15-й парад Дедов Морозов открыл Центральную ёлку Белгорода

20:50

25 декабря на Соборной площади по традиции состоялся праздничный парад Дедов Морозов, в котором приняли участие 87 пар из Белгородской области и Санкт-Петербурга.

Зажечь главную ёлку города на площади собрались представители различных организаций Белгорода: школ, детских садов, учреждений культуры. Их поддержали сотни белгородцев, пришедшие увидеть парад своими глазами.

Парад стартовал от здания администрации города, а возглавили его победители прошлого мероприятия – Дед Мороз и Снегурочка из ДК «Энергомаш». Затем ехал лимузин, на котором сидел главный символ наступающего года – петух. Оркестр духовых инструментов поддерживал шествие русскими народными песнями.

Белгородцы радостно приветствовали каждую пару, проходившую по помосту, после чего все сказочные персонажи исполнили новогодний танец-флешмоб.

Юные белгородцы пришли на Соборную площадь увидеть 35-метровую главную ёлку. И после традиционных слов «Раз, два, три! Наша ёлочка, гори!» вся площадь озарилась светом.

Победителями парада-смотра в этом году стали представители городского Дворца культуры «Энергомаш». В номинации «Лучшие персонажи среди детских садов» выиграла пара из садика № 66, среди школ – начальная школа-детский сад № 44, а среди вузов – пара из БГТУ им. В. Г. Шухова.

Помимо этого, ежедневно на Соборной площади будет работать праздничная ярмарка.

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