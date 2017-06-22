142 миллиона рублей потратят на реконструкцию теплосетей и теплосетевого оборудования в Белгороде

18:03

В областном центре заменят свыше 10 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Примерно 30 % теплосетей в городе отработали свой нормативный срок и по результатам диагностики нуждаются в поэтапной замене.

О ходе подготовки к новому отопительному сезону информационному агентству «Бел.Ру» рассказал управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» Михаил Чефранов.

Ещё 9 марта филиал подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Белгородской области, а затем приступил к плановой замене ветхих трубопроводов. Всего в регионе в этом году энергетики заменят порядка 20 км тепловых сетей, из них более 10 км - в Белгороде. В модернизацию теплосетевого оборудования области «Квадра» инвестирует 200 млн рублей, в том числе 142 млн рублей направят на обновление сетей областного центра.

Сейчас реконструкция теплосетей в Белгороде проходит на восьми участках. Работы ведутся на улицах Щорса, Лермонтова, Плеханова, Спортивной и других. Там энергетики осуществляют замену сетей горячего водоснабжения, прокладывают специальные пластиковые трубы со сроком службы до 50 лет.

На улице Некрасова «Квадра» перекладывает магистральную тепловую сеть. На реализацию этого проекта компания выделила 24,5 млн рублей.

По улице Некрасова проходит третья тепломагистраль от Белгородской ТЭЦ. Магистраль эта 1974 года, то есть ей более 40 лет. Здесь мы проводим работы с увеличением диаметра 426 на 530 мм, чтобы была возможность дополнительного подключения потребителей. В общей сложности на этом участке мы заменим около 1 км сетей в однотрубном исчислении. Работы проводить планируем в три этапа. Михаил Чефранов

управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»

Первый этап предполагает замену 460 метров теплосетей (в однотрубном исчислении). По словам Михаила Чефранова, к 27 июня вся технологическая часть должна быть завершена, и потребителям вернут горячую воду.

Работы второго этапа пройдут на части улицы Некрасова (до перёкрестка с улицей Студенческой) с 26 июня по 1 августа.

После 5 августа энергетики приступят к третьему этапу, который развернется на переходе от ул. Студенческой до областной больницы.

При перекладке сетей мы используем стальную трубу, которая рассчитана на рабочее давление в 20 кг, а поскольку здесь фактическое давление не превышает 10 кг, то эта труба - с запасом прочности. А современные изоляционные материалы - скорлупы из базальтового волокна - позволят снизить тепловые потери. Михаил Чефранов

управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»

Такие теплосети прослужат не менее четверти века, - говорит Михаил Чефранов.

После окончания работ участки, на которых пройдут реконструкции, будут благоустроены.

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