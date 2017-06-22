1418 свечей зажгли в Белгороде в память о жертвах Великой Отечественной войны

13:41

Рано утром 22 июня, в День памяти и скорби, у стен музея-диорамы «Курская Битва. Белгородское направление» прошла акция «Самый длинный день в году».

Эта трагическая дата стала днём начала Отечественной войны. В память о тех ужасных годах музей-диорама с 2004 года проводит акцию.

Чем дальше уходят годы Великой Отечественной войны, тем острее мы чувствуем ответственность пред ветеранами. В это словосочетание мы не вкладывают промежуток времени от заката до рассвета. Основополагающая идея – идея памяти, противостоящая силе времени. Дети, внуки, правнуки поколения победителей должны помнить об этих страшных днях. Ольга Квитко старший научный сотрудник музея-диорамы

Мероприятие началось с 03:00. Несмотря на ранее время на площадке перед диорамой собрались вместе с ветеранами ВОВ сотни людей.

В программе участвовали творческие коллективы с литературно-музыкальной композицией «Эта память, верьте, люди, всей земле нужна...», прошла демонстрация документальных кадров и тематических видеороликов на здании музея-диорамы.

В предрассветный час белгородцы зажгли 1418 свечей в память о жертвах каждого дня войны, а потом отправились колонной от музея-диорамы к Соборной площади и Вечному огню на ней. Во главе колонны ехала бронемашина БТР-80.

Участники акции возложили гирлянды славы, гвоздики и свечи к Вечному огню на Соборной площади. Священник из Преображенского собора отслужил панихиду по погибшим.

Стоит отметить, что в течение всего дня 22 июня каждый может зажечь свечи на крыльце музея-диорамы.

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