В Белгороде:

14 членов Общественной палаты утвердили в мэрии Белгорода

10:19
17 Мая 2017
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Остальных общественников выберут в июне.

В Общественную палату областного центра первого созыва уже вошли начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгорода Виктор Баранов, прапорщик полиции и Герой РФ Вячеслав Воробьёв, настоятель белгородского храма иконы Божией Матери «Всецарица» Владимир Мироненко, главврач городской поликлиники № 8 Белгорода Светлана Суязова и другие.

До 24 мая можно подать заявления от общественных объединений и некоммерческих организаций с предложениями о включении их представителей в состав Общественной палаты. Утвердят список в течение 30 дней после окончания приёма заявок.

14 общественников выберут путём голосования. Затем состоится первое заседание Общественной палаты Белгорода. На нём изберут руководящие органы, сформируют комиссии и определят план работы, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

Фото пресс-службы администрации Белгорода


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