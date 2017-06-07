12 июня в Белгороде будут работать четыре праздничные площадки

17:52

Мероприятия стартуют с 11 часов утра и продлятся весь день.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, День России в парке Победы начнётся с раздачи ленточек «триколор». 12 июня здесь также запланирован квест «Белгород – город воинской славы».

В праздничный день в парке Победы состоятся концерты «Душа России в песнях и талантах!», «Тебе поём – наша Россия!», выступления детских творческих коллективов «Россия – Родина моя», а также молодёжный флешмоб «Моя Россия». Площадка завершит свою работу в 22:00.

На Белгородском Арбате с 12:00 до 14:00 представят литературно-познавательную программу «Прекрасна ты, моя Россия».

В 16:00 концерт «Россия – наша Родина» начнётся в Доме офицеров, в 18:00 – праздничная программа «Нет края на свете красивей» будет представлена в Центре досуга.

Центральный парк культуры и отдыха станет спортивной площадкой, на которой запланированы мастер-классы от белгородских спортсменов, открытая тренировка по финской ходьбе, Фестиваль летнего спортивного сезона. Завершится праздничный день танцевальной программой «Россия – нет тебя прекрасней!».

С полным расписанием праздничных мероприятий на 12 июня можно ознакомиться здесь.