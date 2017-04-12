12 апреля: сколько улиц носят имя Юрия Гагарина в Белгородской области?

16:35

ИА «Бел.Ру» собрало «космические» улицы по региону, а также космические объекты, названные в честь белгородцев.

В Белгороде есть улицы Гагарина, Циолковского, Королёва, Комарова. Можно вспомнить и дворец спорта «Космос». Имя первого космонавта раньше носил и нынешний парк Памяти. Улица имени первого космонавта получило своё название уже через два дня после первого полёта человека в космос. 14 апреля на заседании исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудящихся в ознаменование научного подвига и освоения космоса решено переименовать улицу Силикатную в улицу имени лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

В посёлке Дубовом Белгородского района есть улица Звёздная и Лунная, в Шебекино – улицы Гагарина и Королёва. Есть улица Гагарина и в Новом Осколе. Там же находятся улицы Леонова и Космонавтов.

В Короче улица и переулок названы в честь Юрия Гагарина. В Строителе можно найти улицы Гагарина, Королёва, а также улицу и переулок Циолковского.

Улицы Космонавтов имеются в Алексеевке и Валуйках. В Валуйках также карта показала улицы Гагарина и Звёздную.

В Вейделевке и Волоконовке есть улицы Гагарина и Королёва. Имя первого космонавта носит улица и в Ровеньках.

В Старом Осколе есть микрорайоны Королёва, Космос и Солнечный. Ещё здесь находятся парк Космонавтики им. Ю. Гагарина и улицы Космонавтов, Звёздная, Гагарина, Циолковского, 1-й и 2-й переулки Гагарина.

В Губкине космической тематике посвящён целый микрорайон Звёздный, вмещающий в себя улицы Гагарина, Комарова, Циолковского, Лунная, Коперника, Млечный Путь, 12 апреля и Марсианский переулок. Совсем рядом находится улица Звёздная. Чуть дальше – улица Королёва, пересекающаяся с улицей Космонавтов.

В свою очередь, белгородской тематике посвящено название одного из космических объектов. Кратер "Коля" назван так в честь члена экипажа "Лунохода-1" и "Лунохода-2" Николая Козлитина, который родился и вырос в с.Васильдол Новооскольского района. В экипажах луноходов Николай Яковлевич выполнял роль оператора остронаправленной антенны, обеспечивая оптимальное положение антенны, направляя её на Землю с помощью выдачи на борт лунохода команд, поддерживая тем самым бесперебойную связь и передачу телевизионного изображения.