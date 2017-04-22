В Белгороде:

11 бездомных собак раздали на выставке «Пойдём домой» в Белгороде

18:04
22 Апреля 2017
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22 апреля состоялась очередная акция «Пойдём домой», на которой было представлено 30 дворняжек.

Если раньше акция проходила в парке Победы, то в этот раз четвероногие пригласили всех к себе домой, а именно на площадку перед пансионатом, где временно содержатся собаки.

В этом году мы решили провести данное мероприятие у нас дома. Чувствуем мы себя здесь уютно и комфортно, потому что здание за спиной. И волонтёрам, и собакам очень удобно, но тем не менее людей в прошлый раз было несравнимо больше.
Фатима Денисова
идейный вдохновитель и один из организаторов акции

Все животные полностью здоровы, привиты, социализированы и адаптированы для домашней жизни. Гости акции смогли пообщаться с волонтёрами, которые каждый день работали с собаками, чтобы узнать об особенностях характера нового члена семьи.  

Участвую в выставке в третий раз. На протяжении нескольких месяцев мы приезжаем в пансионат в свободное от работы и учёбы время. Здесь мы общаемся с собаками, помогаем им вновь поверить людям, потому что все они бездомные. Некоторых сдали в пансионат за ненадобностью или они попали с улицы. После этого собаки становятся боязливыми и их нужно вновь социализировать и всячески им помогать. Кто, если не мы?
Марина Выскребенцева


В пансионате очень переживают за питомцев, вкладывают в них много сил и энергии. Волонтёры очень хотят, чтобы их друзья попали в самые ответственные и надёжные руки. Для того, чтобы взять себе собаку, нужен не только паспорт.

Например, животных не отдают по договору лицам младше 23 лет. Щенки не отдаются в семьи с маленькими детьми. Люди, проживающие во временном или съёмном жилище, тоже не могут взять себе собаку. Если участники акции берут четвероногих себе, а после все же решают вернуть их, пансионат всегда примет животных обратно. 

22 апреля хозяев нашли восемь взрослых собак и три щенка.
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