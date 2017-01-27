В Белгороде:

105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон

18:06
27 Января 2017
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Гаджет она приобрела в феврале прошлого года за 44 тысячи рублей.

Через некоторое время новый телефон перестал включаться, тогда его хозяйка обратилась к продавцу за гарантийным ремонтом. Она получила отказ. Белгородка пыталась вернуть свои деньги, но в фирме, где она его купила, – ООО «Носимо» ей предложили сначала провести экспертизу качества товара. О месте и времени этой процедуры женщине не сказали.

Тогда покупательница направила иск в суд о расторжении договора купли-продажи, возмещении ей стоимости смартфона, неустойки и материальной компенсации.

Суд провёл собственную экспертизу. Исследование показало, что поломка телефона связана с производственным браком его системной платы. Замена такой детали обойдётся пользователю в половину стоимости смартфона.

Суд признал этот дефект существенным недостатком и постановил ООО «Носимо» выплатить покупательнице 105 тыс. рублей.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

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