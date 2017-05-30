В Белгороде:

101 машину с неправильной тонировкой остановили за шесть часов в Белгороде

14:47
30 Мая 2017
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Маршруты патрулировали десять экипажей.

Сотрудники Госавтоинспекции  проводили операцию «Тонировка» в Белгороде 26 мая с 14:00 до 20:00.

В ходе рейдов они зафиксировали 105 нарушений ПДД, 101 из них – по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стёкла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента». 

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, затем нанесённые покрытия со стёкол были сняты.

Всего за минувшие выходные дорожные полицейские выявили 189 нарушений требований к светопропускной способности автостёкол. 

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области


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