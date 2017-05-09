100 пар вальсировали под открытым небом в IV«Вальсе Победы» в Белгороде

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8 мая на площади у Центра молодёжных инициатив состоялся бал к 9 Мая «Мелодии победного вальса».

В этом году танцевальное мероприятие расширило границы: 6 мая вальс прошёл в Орле и Старом Осколе. Это стало возможным благодаря стипендии Потанина, которую выиграли активисты «Нового поколения».

Для меня этот бал – уникальная возможность сказать «спасибо» тем людям, которые подарили мирное небо нам. На этих людей хочется равняться и утраивать подобные мероприятия. С каждым годом я изучаю историю войны и нахожу всё новые факты, которыми я восхищаюсь. Историю для этой постановки я тоже нашла в ходе такого изучения. Наталья Кондаурова организатор «Вальса Победы»

Театрализованная постановка готовилась больше месяца, «Вальс Победы» – это не просто па под военную музыку, это интересная программа с завязанным сюжетом, в основе которой – реальная история.

В основе истории – кадры биографии единственной женщины-командира морских пехотинцев в ВОВ Евдокии Завалий. Её подвиги не оставили равнодушными организаторов: восемь месяцев она воевала под мужским именем.

Чем дальше от нас уходят суровые годы борьбы с фашизмом, чем меньше среди нас ветеранов – участников тех страшных событий, тем ясней предстаёт перед нами суровый лик войны, которая огнём и мечом прошлась по нашей Родине. Мы защитили и восстановили страну. И сейчас живём под мирным небом. Константин Курганский директор ЦМИ

Больше часа 200 человек кружились под небом в вальсе. Они исполнили известные и всеми любимые танцы: ручеёк, галоп, полька, краковяк, танго, вальс.

Мы благодарны великому поколению, которое дало возможность нашему новому поколению жить, быть счастливыми, создавать семьи и развивать нашу страну. Дмитрий Тупейко координатор «Нового поколения»

Это не просто танец, для нас это возможность высказать свои чувства. Мы не забываем ничего, помним подвиг наших предков. Сегодняшняя история не оставила равнодушными всех нас. То, что готовили довольно долгое время, сегодня увидят ветераны и все гости праздника. Дарья и Павел Яновские хореографы «Вальса победы»

До танцевального праздника гостей ждала расширенная развлекательная программа: солдатская каша с чаем, разборка и сборка автомата, оказание первой помощи пострадавшему, множество фотозон и тематическое музыкальное сопровождение. На мероприятии присутствовали почётные гости – ветераны. Одному из них – Владимиру Мартынову участники передали средства, которые им удалось собрать на благотворительном марафоне «На Берлин!».

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