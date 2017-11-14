В Белгороде:

10 машин и девять человек в розыске нашли при регистрации авто в ГИБДД

16:56
14 Ноября 2017
475
0

Также сотрудники подразделения обнаружили 192 машины с изменённой маркировкой.

Всего за 10 месяцев 2017 года сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Белгородской области зарегистрировали более 100 тыс. транспортных средств. Выдано более 50 тыс. водительских удостоверений, при этом 16 тыс. выдали в первый раз, а 39 тыс. обменяли в связи с окончанием срока действия. 

Также за этот период подразделение составило 159  административных материалов за неуплату штрафа в установленный законом срок, сообщает областная Госавтоинспекция. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9805
На бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Белгорода
9532
Крытый аквапарк начали строить под Белгородом
7500
Водителя школьного автобуса нашли в Беломестном Белгородского района
5242
Внедорожник врезался в дерево на трассе в Белгородской области, водитель погиб
5056
Бывший топ-менеджер ООО «Бердяуш» нарушила условия домашнего ареста
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика