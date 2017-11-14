10 машин и девять человек в розыске нашли при регистрации авто в ГИБДД

16:56

Также сотрудники подразделения обнаружили 192 машины с изменённой маркировкой.

Всего за 10 месяцев 2017 года сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД Белгородской области зарегистрировали более 100 тыс. транспортных средств. Выдано более 50 тыс. водительских удостоверений, при этом 16 тыс. выдали в первый раз, а 39 тыс. обменяли в связи с окончанием срока действия.

Также за этот период подразделение составило 159 административных материалов за неуплату штрафа в установленный законом срок, сообщает областная Госавтоинспекция.