В Белгороде:

1 июня дети смогут посетить Белгородский зоопарк бесплатно

08:10
27 Мая 2017
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В День защиты детей Белгородский зоопарк будет отмечать свой первый день рождения.

Программа дня включает масштабный детский праздник с аниматорами, конкурсами, подарками и хорошим настроением. Вход детям до 16 лет в этот день будет бесплатным.

Торжество начнётся в 10 часов утра. Центром мероприятия станет площадка перед сценой у водоёма. Гостей ждут представления от артистов, которые участвовали в культурной жизни зоопарка в течение всего года. В их числе будет кукольный театр «Рукавичка».

Для малышей подготовлены игры с аниматорами и фото с яркими ростовыми куклами. На детской площадке будут работать аквагримёры. В 17:00 здесь же начнётся вторая часть анимационной программы с подвижными играми, весёлыми стартами и другими многочисленными сюрпризами от Белгородского зоопарка.

Весь день в парке будет работать выставка детских рисунков «Я люблю зоопарк!». В экспозицию попадут лучшие работы из тех, что юные посетители зоопарка присылали в течение года, рассказали в пресс-службе ООО «ГК Агро-Белогорье».


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