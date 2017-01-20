Житель Белгородской области поджёг «семёрку», чтобы скрыть кражу аккумулятора

14:06

За это на него завели сразу два уголовных дела.

О происшествии сообщил житель села Черемошное Белгородского района 1981 года рождения. Он рассказал сотрудникам полиции, что сгорела его «семёрка».

По предварительным данным, белгородец 1970 года рождения ночью открыл капот ВАЗ-21074 и снял аккумулятор. Чтобы замести следы, он поджёг машину. Затем аккумулятор он продал, а деньги – потратил.

Правоохранители задержали его. На него завели два уголовных дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся дознание, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Белгородской области.