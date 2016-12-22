Житель Белгорода занял «другу» в соцсети 7500 рублей

10:24

Только переведя деньги на указанный в сообщении номер карты, 30-летний мужчина решил связаться с товарищем и узнал, что ни о каких займах тот не просил.

Выяснилось, что страницу приятеля просто взломали и от его имени в тот момент действовали мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием».

58-летняя жительница Белгорода и вовсе лишилась 53 тыс. рублей. На свой телефон она получила СМС о попытке снять все денежные средства с её банковской карты. Тогда женщина перезвонила по указанному в сообщении номеру, связавшись с якобы сотрудником банка. Тот попросил её пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий, которые помогут разобраться в ситуации. Таким образом она перевела мошеннику 36 500 рублей. А затем белгородка назвала неизвестному мужчине ещё и данные своей карты, включая пин-код, что помогло списать с её счёта оставшиеся средства.

По данному факту также расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

Правоохранители занимаются установлением личностей злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.