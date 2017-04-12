Житель Курской области осуждён за изнасилование девочки-подростка из Старого Оскола

17:11

Молодому человеку дали девять лет колонии.

Летом 2016 года 14-летняя оскольчанка гостила у бабушки в селе Бараново Горшеченского района Курской области. Вечером 19 июля девочку пригласили её местные несовершеннолетние друзья на берег Старооскольского водохранилища на пикник.

Один из молодых людей – 22-летний житель села Бараново стал оказывать юной оскольчанке знаки внимания. В какой-то момент он взял её на руки и отнёс от места, где отдыхала компания. Оставшись с девочкой наедине, молодой человек стал требовать от неё интимной связи. Подросток отказала ему, тогда сельчанин, применяя физическую силу, совершил насильственный половой акт.

Ребята, которые пригласили девочку на отдых, заметили её долгое отсутствие, стали искать её и застали знакомого в момент изнасилования.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курской области.