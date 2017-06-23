Житель Губкинского горокруга преследовал с ножом 15-летнего пасынка и приставал к 14-летней падчерице

12:38

За это он отправится в тюрьму на девять с половиной лет с отбыванием в колонии особого режима.

Следствие установило, что 40-летний житель Губкинского городского округа в январе 2016 года, будучи пьяным, преследовал своего 15-летнего пасынка с кухонным ножом за то, что тот в конфликте между супругами заступился за мать. Подростка спас побег из дома.

Уже спустя месяц, 9 февраля 2017 года, горе-отчим попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней падчерицы. Девочке также удалось спастись благодаря активному сопротивлению и побегу.

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Губкин СУ СК РФ по Белгородской области, суд признал достаточными для признания мужчины виновным совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (угроза убийством, покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

За «домострой» губкинец сядет в тюрьму на 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима, сообщает Следственное управление СК РФ по Белгородской области.