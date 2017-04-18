Житель Белгородской области успел съесть 58 плиток похищенного шоколада до задержания

12:57

Мужчина причинил продуктовому магазину в Губкине ущерб на сумму около 4 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, о пропаже почти 6 кг кондитерских изделий сотрудники сети продуктовых магазинов узнали во время инвентаризации.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и с их помощью смогли установить личность злоумышленника – 32-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Мужчина был задержан.

В настоящее время установлено, что в магазин он зашёл под видом покупателя. В отделе со сладостями подозреваемый сложил в пакет 58 плиток шоколада, спрятал его под одежду, после чего вышел незамеченным. По предварительным данным, похищенные сладости мужчина съел.

В отношении губкинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.