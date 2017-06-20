Происшествия:

Житель Белгородской области убил собутыльника табуретом

11:04
20 Июня 2017
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Преступление было совершено 19 марта 2017 года в Валуйках.

Трое приятелей выпивали в квартире. Между двумя из них возник незначительный конфликт. Однако реакция одного из спорщиков оказалась неадекватной: он взял табурет и два раза ударил им оппонента по голове. На следующее утро пострадавший умер.

Суд приговорил 46-летнего валуйчанина к наказанию в виде девяти лет шести месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.


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