Житель Амурской области ограбил в Шебекино экспедитора на 200 тысяч рублей

17:53

В Шебекино 24-летний мужчина напал на водителя-экспедитора, связал его и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 200 тысяч рублей и телефон.

В Белгороде амурец с местным приятелем по похожей схеме ограбили ещё одного водителя, забрав у него телефон и 23 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в Краснодарском крае и доставили в отдел № 3 белгородского УМВД, где они признались в преступлениях.

Мужчин обвиняют в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), им грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.