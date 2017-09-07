Происшествия:

Житель Амурской области ограбил в Шебекино экспедитора на 200 тысяч рублей

17:53
07 Сентября 2017
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В Шебекино 24-летний мужчина напал на водителя-экспедитора, связал его и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 200 тысяч рублей и телефон.

В Белгороде амурец с местным приятелем по похожей схеме ограбили ещё одного водителя, забрав у него телефон и 23 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в Краснодарском крае и доставили в отдел № 3 белгородского УМВД, где они признались в преступлениях.

Мужчин обвиняют в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), им грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.


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