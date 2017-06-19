Женщина ранила мужчину, а затем себя ножом и попала в ДТП в Белгороде
Информация о ЧП в районе ТЦ «Сити Молл Белгородский» появилась в группе «АвтоБелгород».
По информации очевидцев, супруги повздорили и женщина ударила мужа два раз ножом, после чего попыталась скрыться на автомобиле. Однако, сев в транспортное средство, она нанесла ещё одно ранение себе в живот и поехала. В результате автомобиль столкнулся с опорой освещения.
На месте уже работают скорая помощь и правоохранители.
В СУ СКР России по Белгородской области сообщили, что все пострадавшие живы. Подробности выясняются.