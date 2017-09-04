Происшествия:

Женщина погибла при пожаре в Грайворонском районе Белгородской области

16:19
04 Сентября 2017
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Частный дом загорелся 3 сентября в селе Дроновка. 

Бойцы пожарно-спасательной части № 22 и добровольная пожарная дружина из Почаева 50 минут тушили пожар. Огнеборцам не удалось спасти женщину 1958 года рождения.

В селе Шаталовка Старооскольского округа обошлось без жертв. Под одной крышей горели летняя кухня, сарай и гараж. С огнём в надворных постройках боролись караулы пожарно-спасательных частей № 46 и 10, муниципальной пожарной части № 60 и местная пожарная дружина.

Всего за неделю в области произошло семь пожаров, в основном из-за нарушения правил пожарной безопасности при пользовании электроприборами, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области.

Спасатели призывают белгородцев пользоваться только исправным электрооборудованием, не перегружать электропроводку и не курить в постели.


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