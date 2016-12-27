Происшествия:

За махинации с землёй под ИЖС белгородец отсидит шесть лет

16:34
27 Декабря 2016
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Мошенник обманным путём получил 44 муниципальных земельных участка под индивидуальное жилищное строительство.  

По данным прокуратуры Белгородской области, с 2008 по 2014 годы белгородец незаконно оформил собственность на земельные участки в Никольском, Дубовском, Крутологском и Весёлолопанском сельских округах  Белгородского района, в чём ему помогали трое пособников. Документы они оформляли на подставных лиц из числа родственников и знакомых. Участки ставились  на кадастровый учёт с регистрацией права собственности.

В результате ущерб, нанесённый администрации Белгородского района, составил свыше 50 млн рублей. В ходе следствия 16 земельных участков мошенники вернули в муниципальную собственность.

Свердловский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах».

Белгородец получил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, один из его пособников – три года тюрьмы, ещё двое отделались ограничением свободы сроком на три года.    

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