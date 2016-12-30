За изнасилование 18-летней девушки двое жителей Белгородской области получили 11 и 12 лет тюрьмы

16:04

Мужчины предложили довезти её на машине до дома, но увезли в другой населённый пункт, где изнасиловали.

Инцидент произошёл ещё в сентябре прошлого года. 35-летний и 22-летний белгородцы встретили девушку на улице. Они сказали, что довезут её до дома, после чего она села к ним в машину. Но обещания мужчины не сдержали.

Произошедшее событие нанесло пострадавшей психологическую травму, что правоохранители расценивают как тяжкий вред здоровью.

На мужчин завили уголовное дело по ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УК РФ «Изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера, повлёкшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей».

35-летнему белгородцу, который уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, судом назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с содержанием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год шесть месяцев.

Второму фигуранту дела – 22-летнему жителю области суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год четыре месяца.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России, приговор в законную силу ещё не вступил.