Происшествия:

За убийство матери подруги белгородец может отсидеть в тюрьме 15 лет

14:42
28 Июня 2017
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44-летнюю жительницу села Пушкарное обнаружили с множеством ножевых ран.

Инцидент произошёл утром 24 июня. По версии следствия, 30-летний белгородец собирался выяснить отношения со своей знакомой. Для этого он приехал в село Пушкарное Белгородского района, к дому, где жила девушка, и спрятался в одном из подсобных помещений. У мужчины был нож.

Его обнаружила 44-летняя мать девушки. Она стала звать на помощь. Белгородец нанёс женщине множественные удары ножом по различным частям тела и скрылся. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника и заключили под стражу.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Белгородской области.


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