За падение и разбитую губу ребёнка белгородский детский сад выплатит 150 тысяч рублей

10:55

При проведении внеплановой выездной проверки после несчастного случая с одним из воспитанников региональный департамент образования выявил многочисленные нарушения в образовательном учреждении.

Как сообщает пресс-служба Белгородского районного суда, травму ребёнок получил во время прогулки на участке детсада в феврале 2017 года. Малыш поскользнулся, упал и в итоге разбил губу.

Несчастный случай послужил основанием для проведения внеплановой выездной проверки в детском саду № 22 посёлка Северный, в результате которой вскрылись многочисленные нарушения.

Так, в дошкольном учреждении не были созданы условия для охраны жизни и здоровья воспитанников. Во время прогулок воспитатель не осмотрела прогулочную площадку, чтобы обеспечить безопасность детей.

Расследование самого несчастного случая проведено с нарушением: в актах отсутствовало заключение о причинении вреда здоровья, о последствиях несчастного случая и другая информация. Не было предоставлено и документов, подтверждающих уведомление учредителя о случившемся, не зафиксирован исход произошедшего.

За грубое нарушение требований к образовательной деятельности суд признал детский сад виновным по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.