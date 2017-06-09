За интимную связь с падчерицей-подростком осуждён житель Белгородской области

17:11

38-летний мужчина получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Как отмечают в пресс-службе следственного управления СКР по Белгородской области, белгородец вступал в интимную связь с 13-летней падчерицей без применения насилия. Половые сношения происходили в отсутствие матери девочки в январе и феврале 2017 года.

Но женщина всё-таки заподозрила неладное, заметив изменения в дочери, и вместе с ней обратилась в правоохранительные органы.

Отчим девочки признан виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, лицом, достигшим 18-летнего возраста».