Происшествия:

За интимную связь с падчерицей-подростком осуждён житель Белгородской области

17:11
09 Июня 2017
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38-летний мужчина получил четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Как отмечают в пресс-службе следственного управления СКР по Белгородской области, белгородец вступал в интимную связь с 13-летней падчерицей без применения насилия. Половые сношения происходили в отсутствие матери девочки в январе и феврале 2017 года.

Но женщина всё-таки заподозрила неладное, заметив изменения в дочери, и вместе с ней обратилась в правоохранительные органы.

Отчим девочки признан виновным по ч. 3 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, лицом, достигшим 18-летнего возраста».


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