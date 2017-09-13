За дачу ложных показаний белгородке назначили год исправительных работ

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Жительницу Борисовского района, выступавшую свидетелем по уголовному делу, осудили за заведомо ложные показания, данные в суде.

В судебном заседании, состоявшемся в феврале 2017 года, женщина была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако это её не смутило, и она изменила свои показания, которые сама же дала ранее как очевидец в ходе предварительного расследования уголовного преступления.

Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Показания гражданки Борисовский районный суд оценил как ложные и признал её виновной в совершении преступления, ч. 1 ст. 307 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области, подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год. При этом из её зарплаты будут удержаны 10 %.