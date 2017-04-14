Юные рецидивисты на угнанной «Ниве» въехали в детскую площадку и сожгли машину

15:18

От полученных повреждений автомобиль загорелся.

Обнаружив сгоревший ВАЗ-21213, житель села Волоковка Чернянского района обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежит 43-летней женщине, которая узнала об угоне своей машины рано утром от полицейских.

По подозрению в угоне были задержаны два местных жителя 18 и 19 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, припаркованную возле частного дома потерпевшей «Ниву» молодые люди заметили ночью во время прогулки. Владелица автомобиля забыла запереть пассажирскую дверь и не забрала ключи из замка зажигания, чем и воспользовались злоумышленники, отправившись кататься.

В селе Волоковка один из управлявших угнанной машиной молодых людей не справился с управлением и въехал сначала в ограждение детской площадки, а затем в железобетонный столб. «Нива» загорелась. Угонщики, испугавшись содеянного, с места происшествия скрылись.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Фото УМВД России по Белгородской области