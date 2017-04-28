Восемь лет дали жителю Курской области за похищение белгородского школьника

12:17

Он похитил ребёнка с территории школы Белгорода, чтобы затем требовать у родителей деньги за его освобождение.

Инцидент произошёл в августе 2010 года. 48-летний пьяный курянин похитил незнакомого мальчика с территории школы. Он планировал требовать у его родителей деньги за освобождение пленника.

Курянин уговорил ребёнка пойти с ним в подвал под предлогом показать котёнка. Там он связал руки и ноги мальчику заранее приготовленной верёвкой и заклеил ему рот. После того, как похититель вышел из подвала, школьник самостоятельно частично освободился от верёвки и скотча и выбрался из подвала. Он попросил прохожих о помощи, злоумышленника пытались задержать, но курянин убежал.

На судебном заседании курянин частично признал свою вину. Он говорил, что не собирался требовать у родителей школьника деньги за освобождение ребёнка. Но суд расценил это как способ уйти от более строгого наказания.

В результате мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 126 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода.