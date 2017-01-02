Происшествия:

Водитель «десятки» погиб после столкновения с деревом в Яковлевском районе

18:43
02 Января 2017
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1 января в Белгородской области произошло три ДТП: один человек погиб, трое пострадали. 

Авария со смертельным исходом случилась около 23:30 на трассе Бутово – Курская Дуга – Подымовка в Яковлевском районе. ВАЗ-2110 вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево. 41-летний водитель погиб на месте.

Ночью на перекрёстке улиц Преображенской и Белгородского полка в Белгороде столкнулись «Рено Логан» и ВАЗ-21099. Травмы получили 31-летняя пассажирка «Рено» и 22-летний пассажир «девяносто девятой». После оказания медпомощи их отпустили домой.

В 19:30 на автодороге Белгород – Грайворон в Яковлевском районе ВАЗ-21099 выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Соболь». В аварии пострадал 32-летний пассажир легковушки, сообщает областное управление ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

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